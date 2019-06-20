ФХР поздравила Кучерова и других россиян с наградами НХЛ

ФХР поздравила российских хоккеистов с получением наград по итогам сезона-2018/19 в НХЛ.

"Награды по итогам сезона НХЛ – вручены, российские игроки собрали большой урожай! Считаем:

Никита Кучеров стал обладателем "Харт Трофи" – приза самому ценному игроку, а также был признан лучшим хоккеистом сезона по версии профсоюза игроков, это "Тед Линдсей Трофи".

Андрей Василевский – обладатель "Везина Трофи". Андрей – всего второй российский вратарь, получивший престижную награду лучшему голкиперу сезона.

Трое игроков российской национальной сборной вошли в первую символическую сборную НХЛ сезона 2018/19: упомянутые Андрей Василевский и Никита Кучеров, а также обладатель "Морис Ришар Трофи", лучший снайпер сезона (51 шайба!) – могучий Александр Овечкин", – говорится в Твиттере ФХР.