ФХР поздравила Бобровского с 31-летием

Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте поздравила с днем рождения вратаря Сергея Бобровского. Голкипер сборной России и «Флориды» отмечает сегодня свое 31-летие.

— Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Сергея с 31-летием и желает крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов и новых спортивных достижений! — говорится в поздравлении ФХР.

Напомним, Бобровский является уроженцем Новокузнецка. Он стал чемпионом мира в 2014 году, дважды получал награду как лучший вратарь регулярного чемпионата НХЛ — в 2013 и 2017 году.