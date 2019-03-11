ФХР - о словах Панарина: спорт вне политики

Федерация хоккея России прокомментировала слова нападающего "Коламбуса" Артемия Панарина. Российский форвард ранее критично отозвался об идеи автономности российского интернета.

– Многие СМИ сегодня просят нас прокомментировать высказывание Артемия Панарина в его Инстаграме. У нас один ответ: спорт вне политики, – говорится в сообщении ФХР.