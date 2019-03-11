ФХР - о словах Панарина: спорт вне политики

Федерация хоккея России прокомментировала слова нападающего "Коламбуса" Артемия Панарина. Российский форвард ранее критично отозвался об идеи автономности российского интернета.
– Многие СМИ сегодня просят нас прокомментировать высказывание Артемия Панарина в его Инстаграме. У нас один ответ: спорт вне политики, – говорится в сообщении ФХР.
Многие СМИ сегодня просят нас прокомментировать высказывание Артемия Панарина в его инстаграме. У нас один ответ: спорт вне политики– Хоккей России (@russiahockey) 11 марта 2019 г.
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