ФХР назвала заслуженным включение Могильного в Зал хоккейной славы

Федерация хоккея России (ФХР) заявила, что принятие россиянина Александра Могильного в Зал хоккейной славы является заслуженным.

«Член Тройного золотого клуба — олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли и первый россиянин, который стал капитаном команды НХЛ, Александр Могильный войдет в Зал хоккейной славы в Торонто. Долгожданное и заслуженное признание», — говорится в заявлении организации.

В разные годы своей игровой карьеры Могильный выступал за ЦСКА, «Баффало», «Ванкувер», «Торонто» и «Нью-Джерси», вместе с которым стал обладателем Кубка Стэнли-2000. В НХЛ он провел 990 матчей и набрал 1032 очка.

Могильный входил в число номинантов на включение в Зал хоккейной славы с 2009 года.