ФХР: Кузнецов не мог принимать кокаин в расположении сборной

ФХР выступила с официальным заявлением по поводу дисквалификации российского хоккеиста «Вашингтона» Евгения Кузнецова. Сегодня стало известно, что в пробе Кузнецова был обнаружен кокаин, ИИХФ дисквалифицировала форварда на 4 года, до 12 июня 2023 года.

«Федерация хоккея России всегда выступала и будет выступать против применения запрещенных веществ в спорте. В сборных командах системы ФХР на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на разъяснения необходимости соблюдения всех антидопинговых правил. Прибывая в команду, спортсмены находятся под постоянным наблюдением специалистов, поэтому употребление запрещенных веществ в расположении сборной России исключено.

ФХР будет внимательно следить за развитием событий и примет все необходимые меры в соответствии с кодексом ВАДА, общероссийскими антидопинговыми правилами и требованиями ИИХФ", — говорится в заявлении ФХР.

Положительная проба Кузнецова датируется 26 мая 2019 года. В этот день он вышел на лед в составе сборной России в матче за третье место чемпионата мира против Чехии (3:2 Б).