Фетисов заявил, что текущий сезон НХЛ может стать величайшим в истории благодаря Овечкину

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» объяснил, в каком случае текущий сезон НХЛ можно будет назвать величайшим в истории.

«Если «Вашингтон» возьмет Кубок Стэнли, это будет вишенкой на торте. Если Овечкин к рекорду добавит еще и второе звание обладателя Кубка Стэнли, это будет круто. Для «Вашингтона» это будет крутая история. Возможно, это будет величайший год в истории всей НХЛ», — сказал Фетисов «СЭ».

В текущем сезоне на счету Овечкина 46 (29+17) очков в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ нападающий забросил 882 шайбы в 1467 играх. До повторения рекорда Уэйна Гретцки по забитым голам российскому форварду осталось забросить 12 шайб.