Фетисов: «Овечкин нацелен дойти до финала»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов о целях нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в плей-офф НХЛ в этом сезоне.

«Когда я с ним разговаривал последний раз, он сказал, что нацелен дойти до финала», — цитирует Фетисова ТАСС.

Серия второго раунда Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Каролиной» стартовала в ночь на 7 мая. «Каролина» выиграла в первом матче в овертайме со счетом 2:1. Овечкин не отметился в игре результативными действиями.