Фетисов вспомнил, когда хоккей в Америке победил антисоветскую пропаганду

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» рассказал о соотношении хоккея и политики в Северной Америке.

— Овечкин — капитан «Вашингтона». Как в Америке относятся к игрокам из России, которые выводят на лед клубы НХЛ в таком статусе?

— Когда мы только приехали в Штаты, то были мало в чем разбирающимися пионерами. Приближался конец холодной войны. И мы не представляли, насколько работавшая против Советского Союза пропаганда подействовала даже на хоккеистов, с которыми приходилось играть.

Сначала действительно было непросто, ощущалось какое-то давление со стороны. Да и среди болельщиков провокаторов хватало. Но наши вели себя очень достойно, ни разу не дав повода усомниться, что они из России и патриоты своей страны. Но постепенно в течение первых двух лет мы сумели найти себя, свой стиль и, что очень важно, заговорили на одном языке. Постепенно все недопонимание стерлось. Вот почему сегодня спорт должен стать мостом между нашими странами. Тем более что сейчас наши ребята в НХЛ играют очень достойно и ни разу не позволили усомниться в том, что они истинные россияне.

— Выходит, в Америке хоккей перечеркивает политику?

— С того самого момента, как там побывала советская сборная. И это как раз пример того, какую роль спорт должен играть в мире. Я же помню время, когда в период холодной войны нас и судили предвзято, да и провокации на льду случались. Но мы добивались успехов, показывая, что даже в таком жестоком виде спорта, как хоккей, можно проявлять человечность. На нас ходили полные стадионы. Народу было интересно посмотреть, как красиво играет советская сборная. И это нравилось болельщикам даже с предвзятым мнением о советских людях. Увидев нас на льду, они меняли свое отношение к нашей стране, менялись сами.

— То есть для тебя не стало неожиданностью такое шумное празднование рекорда Овечкина с российским флагом, с плакатами «Ови, ты наш!» и вниманием самого президента Трампа? Ведь этот русский увозил домой их американскую мечту!

— Это высокопрофессиональная лига, где, напротив, такие моменты очень ценятся. И все знали, что, как только рекорд падет, это будет грандиозный праздник на льду, дань уважения к виновнику торжества. Этим как бы подчеркивается то, что в любом успехе большую роль играет твоя команда, твой тренер и твоя семья, которая постоянно тебя поддерживает. Красиво, очень красиво!

И, конечно, молодец Сашка, когда сказал: «Русские, мы это сделали!» А за год до этого Сергей Бобровский выиграл свой Кубок Стэнли. На параде в честь победителей он вышел на сцену, а тысячи болельщиков на улицах приветствовали его, когда он обернулся в триколор. Причем никто ему не давал за это деньги, как голливудским звездам, которые в Киев ездят за огромные доллары. И Бобровский, рядом с которым играют канадцы, американцы, европейцы, решил, что в такой момент очень важно поддержать свою страну. Вот так по-мужски сделал этот настоящий сибиряк! Я стал фанатом еще и Сергея, с которым потом удалось пообщаться. Он уникальный во всех отношениях человек. А еще сегодня и лучший вратарь в мире!