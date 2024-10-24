Фетисов — об Овечкине: «Верю, что ему по силам уже в этом сезоне побить рекорд»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал результативность форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в этом сезоне.

«За Сашей я пристально слежу. Верю, что ему по силам уже в этом сезоне побить рекорд. Его используют не на своей позиции в последнее время? Да, возможно, это влияет на игру. Но Саша — опытный парень, он действует в интересах команды», — сказал Фетисов «СЭ».

24 октября «Вашингтон» победил «Филадельфию» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Один из голов в составе столичной команды забил Овечкин.

Теперь на счету 39-летнего нападающего 855 голов за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 39 шайб.

Дарик Агаларов