Фетисов — об Овечкине: «Верю, что ему по силам уже в этом сезоне побить рекорд»
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал результативность форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в этом сезоне.
«За Сашей я пристально слежу. Верю, что ему по силам уже в этом сезоне побить рекорд. Его используют не на своей позиции в последнее время? Да, возможно, это влияет на игру. Но Саша — опытный парень, он действует в интересах команды», — сказал Фетисов «СЭ».
24 октября «Вашингтон» победил «Филадельфию» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Один из голов в составе столичной команды забил Овечкин.
Теперь на счету 39-летнего нападающего 855 голов за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 39 шайб.
Дарик Агаларов
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|6
|5
|1
|11
|2
|Нью-Джерси
|9
|5
|4
|11
|3
|Вашингтон
|6
|5
|1
|10
|4
|Питтсбург
|8
|3
|5
|7
|5
|Каролина
|5
|3
|2
|6
|6
|Коламбус
|6
|3
|3
|6
|7
|Айлендерс
|6
|2
|4
|6
|8
|Филадельфия
|7
|1
|6
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|2
|Тампа-Бэй
|6
|4
|2
|8
|3
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|4
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|5
|Бостон
|7
|3
|4
|7
|6
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|7
|Детройт
|6
|3
|3
|6
|8
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|6
|6
|0
|12
|2
|Миннесота
|6
|4
|2
|10
|3
|Даллас
|7
|5
|2
|10
|4
|Юта
|7
|4
|3
|9
|5
|Сент-Луис
|7
|4
|3
|8
|6
|Колорадо
|7
|3
|4
|6
|7
|Чикаго
|7
|2
|5
|5
|8
|Нэшвилл
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|6
|5
|1
|11
|2
|Вегас
|7
|4
|3
|9
|3
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|4
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|8
|5
|Сиэтл
|7
|4
|3
|8
|6
|Анахайм
|6
|3
|3
|7
|7
|Эдмонтон
|7
|2
|5
|5
|8
|Сан-Хосе
|7
|0
|7
|2
|24.10
|02:30
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Вашингтон – Филадельфия
|6 : 3