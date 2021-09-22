Фетисов: «У Капризова есть ресурс стать лидером «Миннесоты»

Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал новый контракт форварда Кирилла Капризова с «Миннесотой».

«Это нормальная форма — зафиксировать контракт игрока на значительный срок, чтобы он мог думать не о контракте, а об игре. Думаю, обстановка и команда помогут ему сосредоточиться на игре, а не на том, как растет его счет в банке. Это предполагает лидерство в команде и в каждом игровом отрезке, в сложных моментах для команды. И в этом есть ресурс у молодого парня — стать лидером, чтобы команда могла рассчитывать на завоевание Кубка Стэнли», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Контракт 24-летнего Капризова с «Уайлд» подписан на 5 лет. Россиянин заработает по новому соглашению в общей сложности 45 миллионов долларов.

В сезоне-2020/21 НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.