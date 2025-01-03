Фетисов считает Овечкина примером спортивного долголетия
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением, что капитан клуба «Вашингтон» Александр Овечкин является примером спортивного долголетия.
«Саша большой молодец. Он сейчас является примером спортивного долголетия, мужского характера, он олицетворяет весь наш хоккей на протяжение десятилетий. Я поздравлял его перед Новым годом, он в хорошем настроении. С каждым днем у него появляется все больше и больше фанатов не только в нашей стране, но и во всем мире», — приводит слова Фетисова ТАСС.
У 39-летнего россиянина в этом сезоне 28 (18+10) очков в 22 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забил 871 гол и до снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 23 шайбы.
Источник: ТАСС
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|38
|25
|13
|53
|2
|Нью-Джерси
|41
|24
|17
|51
|3
|Каролина
|38
|23
|15
|48
|4
|Питтсбург
|39
|17
|22
|39
|5
|Коламбус
|39
|16
|23
|38
|6
|Филадельфия
|39
|17
|22
|38
|7
|Рейнджерс
|37
|17
|20
|35
|8
|Айлендерс
|39
|14
|25
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|39
|24
|15
|50
|2
|Флорида
|39
|23
|16
|48
|3
|Бостон
|40
|20
|20
|44
|4
|Тампа-Бэй
|35
|20
|15
|42
|5
|Оттава
|37
|19
|18
|40
|6
|Монреаль
|37
|17
|20
|37
|7
|Детройт
|38
|16
|22
|36
|8
|Баффало
|39
|14
|25
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|40
|27
|13
|56
|2
|Миннесота
|39
|24
|15
|52
|3
|Колорадо
|39
|24
|15
|48
|4
|Даллас
|37
|23
|14
|47
|5
|Юта
|38
|17
|21
|40
|6
|Сент-Луис
|39
|18
|21
|40
|7
|Нэшвилл
|38
|11
|27
|29
|8
|Чикаго
|38
|12
|26
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|38
|26
|12
|55
|2
|Лос-Анджелес
|37
|22
|15
|49
|3
|Эдмонтон
|37
|22
|15
|47
|4
|Ванкувер
|37
|18
|19
|44
|5
|Калгари
|38
|18
|20
|43
|6
|Сиэтл
|39
|17
|22
|37
|7
|Анахайм
|37
|16
|21
|36
|8
|Сан-Хосе
|41
|12
|29
|30
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
|3.01
|03:00
|
Вашингтон – Миннесота
|3 : 4 Б
|3.01
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|2 : 1
|3.01
|03:00
|
Флорида – Каролина
|1 : 3
|3.01
|03:00
|
Коламбус – Детройт
|4 : 5
|3.01
|03:30
|
Айлендерс – Торонто
|1 : 2
|3.01
|04:00
|
Виннипег – Анахайм
|3 : 4 ОТ
|3.01
|04:00
|
Даллас – Оттава
|4 : 2
|3.01
|05:00
|
Колорадо – Баффало
|6 : 5 ОТ
|3.01
|05:00
|
Калгари – Юта
|3 : 5
|3.01
|06:00
|
Вегас – Филадельфия
|5 : 2
|3.01
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|3 : 4 Б
|3.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
|2 : 1
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