Фетисов считает Овечкина примером спортивного долголетия

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением, что капитан клуба «Вашингтон» Александр Овечкин является примером спортивного долголетия.

«Саша большой молодец. Он сейчас является примером спортивного долголетия, мужского характера, он олицетворяет весь наш хоккей на протяжение десятилетий. Я поздравлял его перед Новым годом, он в хорошем настроении. С каждым днем у него появляется все больше и больше фанатов не только в нашей стране, но и во всем мире», — приводит слова Фетисова ТАСС.

У 39-летнего россиянина в этом сезоне 28 (18+10) очков в 22 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забил 871 гол и до снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 23 шайбы.