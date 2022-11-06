Фетисов считает, что рекорд Овечкина по голам за «Вашингтон» не побьет никто

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб за одну команду.

В ночь с 5 на 6 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (2:3) Овечкин забросил 787-ю шайбу за «Кэпиталз» и побил рекорд Горди Хоу, на счету которого 786 шайб за «Детройт».

«Думаю, этот рекорд никто не побьет. Забить за один клуб столько голов мало кому удается. Считай, что этот рекорд будет за ним на долгие-долгие десятилетия. Естественно, с каждым новым шагом хочется добиться главного. Я считаю, что рекорд Гретцки — самый главный рекорд мирового спорта вообще. У Саши есть цели. Самое главное, чтобы у него хватило сил, не было травм и было желание побить самый незыблемый рекорд», — сказал Фетисов «СЭ».

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 787 шайб в лиге. Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).