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Сегодня, 13:00

Фетисов считает, что рекорд Овечкина по голам за «Вашингтон» не побьет никто

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб за одну команду.

В ночь с 5 на 6 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (2:3) Овечкин забросил 787-ю шайбу за «Кэпиталз» и побил рекорд Горди Хоу, на счету которого 786 шайб за «Детройт».

«Думаю, этот рекорд никто не побьет. Забить за один клуб столько голов мало кому удается. Считай, что этот рекорд будет за ним на долгие-долгие десятилетия. Естественно, с каждым новым шагом хочется добиться главного. Я считаю, что рекорд Гретцки — самый главный рекорд мирового спорта вообще. У Саши есть цели. Самое главное, чтобы у него хватило сил, не было травм и было желание побить самый незыблемый рекорд», — сказал Фетисов «СЭ».

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 787 шайб в лиге. Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Вячеслав Фетисов
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4 Айлендерс 12 7 5 14
5 Рейнджерс 12 6 6 14
6 Вашингтон 13 5 8 12
7 Питтсбург 12 4 8 10
8 Коламбус 12 3 9 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 12 10 2 20
2 Тампа-Бэй 12 7 5 15
3 Детройт 11 6 5 14
4 Баффало 12 7 5 14
5 Торонто 12 6 6 14
6 Флорида 12 6 6 13
7 Монреаль 12 5 7 11
8 Оттава 11 4 7 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 12 8 4 17
2 Виннипег 11 7 4 15
3 Колорадо 11 6 5 13
4 Чикаго 12 5 7 12
5 Миннесота 11 5 6 11
6 Нэшвилл 12 5 7 11
7 Аризона 11 4 7 9
8 Сент-Луис 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 13 11 2 22
2 Сиэтл 13 7 6 16
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4 Эдмонтон 12 7 5 14
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6 Ванкувер 12 3 9 9
7 Анахайм 12 4 8 9
8 Сан-Хосе 14 3 11 9
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6.11 02:00
Тампа-Бэй – Баффало
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Торонто – Бостон
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Ванкувер – Нэшвилл
 3 : 4 Б
6.11 05:00
Калгари – Нью-Джерси
 3 : 4 ОТ
6.11 05:30
Лос-Анджелес – Флорида
 5 : 4
6.11 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 4 : 5 Б
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И О
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Эдмонтон

 12 25
Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

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Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 12
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 14 10
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

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И КН
Джейк Эттингер

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