Фетисов: «В ближайшее время Овечкин забьет больше всех голов в истории НХЛ»

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов поделился мнением о том, когда форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне. Чемпионат только начался. Думаю, стоит готовиться к серьезным достижениям со стороны Александра. В ближайшее время Овечкин забьет больше всех голов в истории НХЛ», — приводит слова Фетисова «РБ Спорт».

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ с 853 голами, уступая только Гретцки (894). Россиянину нужно забросить 42 шайбы, чтобы побить рекорд канадца.