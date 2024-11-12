Фетисов считает, что Мичкову может быть полезен пропуск двух матчей НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал пропуск российским нападающим «Филадельфии» Матвеем Мичковым двух матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

19-летний россиянин не участвовал во встречах с Тампой» (2:1) и «Флоридой» (3:4) по решению главного тренера «Флайерз» Джона Тортореллы.

«Молодой парень, может он подумал, что хороший старт — это гарантия того, что весь сезон будет таким. 82 игры, потом плей-офф — в каждой игре нужна 100-процентная самоотдача. И никому, особенно талантливым ребятам, там поблажек не дают. Для него это может быть уроком, надеюсь, он его воспримет как перспективу роста, а не как обиду на кого-то», — цитирует Фетисова ТАСС.

После своего возвращения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:3 Б) Мичков отметился голом, результативной передачей и реализовал победный буллит.