Фетисов: «Овечкин сказал, что скоро будет в Москве»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов ответил на вопрос о разговоре с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным после вылета «Кэпиталз» из плей-офф НХЛ.

«Это командная игра, я сказал ему, чтобы он особо не расстраивался и думал о следующем сезоне. О следующем вызове надо думать сразу после того, что произошло уже сегодня. Настроение у него нормальное, всем передал привет. Сказал, что скоро будет в Москве», — цитирует Фетисова ТАСС.

16 мая «Вашингтон» проиграл «Каролине» (1:3) в пятом матче серии второго раунда плей-офф. «Кэпиталз» уступили в серии (1-4) и вылетели из Кубка Стэнли. В финале Восточной конференции «Каролина» встретится с победителем пары «Торонто» — «Флорида» (2-3).