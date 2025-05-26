Фетисов — об Овечкине: «Видел Сашу, общались с ним, он в хорошем настроении»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал о настроении нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина после возвращения в Россию.

«Видел Сашу, общались с ним, он в хорошем настроении, отмечают день рождения младшего сына», — цитирует Фетисова ТАСС.

24 мая стало известно, что форвард прилетел из Вашингтона в Москву.

«Кэпиталз» выбыли из Кубка Стэнли во втором раунде. В плей-офф капитан столичной команды отметился 5 голами и 1 результативной передачей в 10 матчах против «Монреаля» (счет в серии 4-1) и «Каролины» (1-4).