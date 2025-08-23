Фетисов рассказал, как живет в США ставший инвалидом Константинов

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в качестве игрока и тренера и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов рассказал о проблемах с коммуникацией с бывшим одноклубником по «Детройту» Владимиром Константиновым.

13 июня 1997 года Фетисов, Константинов и клубный массажист Сергей Мнацаканов по вине шофера попали в аварию после праздничного мероприятия в честь победы «Детройта» в Кубке Стэнли. Шофера, в организме которого были обнаружены следы наркотиков, приговорили к девяти месяцам тюрьмы и 200 часам общественных работ. Константинов и Мнацаканов получили серьезные травмы и стали инвалидами, прикованными к коляскам.

«К сожалению, Володя не имеет возможности коммуницировать. Он помнит, что было до аварии, но беседу не поддерживает, — приводит РИА Новости слова Фетисова. — Кратковременная память у него практически отсутствует. С ним общаться очень сложно».

Фетисов подчеркнул, что его в США не пускают уже семь лет и о состоянии Константинова он узнает, можно сказать, со слухов.

«Володя живет в специальном учреждении, за ним организован постоянный присмотр. Семья его живет в другом месте, с самим Володей постоянно сидят две нянечки, которые опекают его. Они для него новые члены семьи», — сказал Фетисов.

58-летний Константинов — трехкратный чемпион мира, сезон-1996/97 стал последним в его карьере.