«Пришлось встряхнуть». Фетисов рассказал, как помог Овечкину побить рекорд Гретцки
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с Александром Овечкиным и о том, как мотивировал нападающего в гонке за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.
— Мы порадовались за Александра Овечкина, сумевшего превзойти достижение великого Уэйна Гретцки, которое считалось вечным. Насколько близко ты с ним знаком?
— Приоткрою небольшой секрет — я фанат Овечкина. Для меня не так много хоккеистов, которых тянет смотреть на льду, но Сашка — особый случай! Его игра бурлит такой невероятной жаждой победы, что восхищает даже фанатов противника. А это дорогого стоит. И я очень рад, что мы дружим. Удивительный парень: весь в родителей, чье воспитание чувствуется во всем — выдержанный, скромный, умеет слушать. Мама — двукратная олимпийская чемпионка, которая знает цену победам. Чему и сына научила. А еще и уважению к тем, с кем он общается.
Как-то Александр позвонил и, чего я не ожидал, со мной разговаривал на вы. Оказалось, в свое время ему объяснили, что тыкать старшим товарищам можно только на льду. А вот за его пределами, будь любезен, обращайся на вы.
— Приятно слышать.
— И особенно чувствовать, что это искренне. Ведь сейчас частенько как бывает: кто-то тебе улыбается, а у самого камень за пазухой. Здесь же — все от души. А для меня его рекорд особенно радостен, потому что последние три года я его мотивировал на штурм этой неприступной вершины. Ведь сам играл до 40 лет и понимал, как сложно все это было сделать. Кстати, мы с Гретцки закончили примерно в одно время. И для нас, как и для всех остальных, было понятно, что превзойти мегарекорд Уэйна будет нереально тяжело.
И вот появился русский бунтарь по фамилии Овечкин, который до этого Кубок Стэнли выиграл, о чем мечтает каждый уважающий себя хоккеист. Выиграл — и чуть успокоился. Вот и пришлось его встряхнуть, объяснить, что теперь пора попытаться сделать невозможное — замахнуться на вечный рекорд Гретцки и остаться в истории на все времена. Горжусь, что он все это принял и поверил. Помню, перед тем как Александр уезжал в Штаты перед этим сезоном, посидели, пожелал ему удачи. Но никто тогда не думал, что он в 39 лет забьет почти 50 шайб и все получится.
— Роль тренера-психолога — новая грань таланта Вячеслава Фетисова?
— Не мне судить. У нас с Сашей все по-дружески и общее понимание по всем направлениям. Надеюсь, что ему полезно и приятно со мной общаться. А я горжусь своим скромным участием в том, что он сотворил это грандиозное событие в мире спорта, которое навсегда останется и в истории мирового хоккея. Этот рекорд еще лет сто никто не побьет.
— Ты в свое время, когда с Овечкиным там общался, наверняка говорил ему: «Давай, давай, давай! Надо побить этот рекорд!» Может, другим тоже нужна такая встряска и они подтянутся?
— Надо настраивать того, кто может. Одно дело абстрактно с кем-то говорить, убеждать. Здесь никакая мотивация не сработает, если сам хоккеист не сможет выходить на каждую игру и выкладываться в ней на 101 процент. Ему ведь по 45-50 голов каждый сезон надо забивать. И, конечно, еще элемент везения должен присутствовать. А везет, как известно, сильнейшим.
В сезоне-2024/25 Александр Овечкин достиг отметки 897 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру и побил снайперский рекорд, который принадлежал Уэйну Гретцки (894).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|8
|6
|2
|13
|2
|Рейнджерс
|9
|6
|3
|12
|3
|Вашингтон
|7
|4
|3
|8
|4
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|8
|5
|Айлендерс
|7
|3
|4
|7
|6
|Питтсбург
|8
|3
|5
|7
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|9
|0
|9
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|8
|6
|2
|12
|2
|Оттава
|8
|6
|2
|12
|3
|Тампа-Бэй
|7
|5
|2
|10
|4
|Флорида
|8
|4
|4
|10
|5
|Баффало
|8
|4
|4
|9
|6
|Торонто
|8
|3
|5
|8
|7
|Монреаль
|7
|3
|4
|7
|8
|Детройт
|7
|2
|5
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|8
|6
|2
|12
|2
|Колорадо
|8
|5
|3
|11
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|11
|4
|Виннипег
|7
|4
|3
|10
|5
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|6
|Даллас
|7
|3
|4
|7
|7
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|7
|8
|Чикаго
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|7
|2
|14
|2
|Эдмонтон
|7
|5
|2
|11
|3
|Сиэтл
|8
|5
|3
|11
|4
|Анахайм
|7
|4
|3
|8
|5
|Сан-Хосе
|7
|4
|3
|8
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|5
|7
|Лос-Анджелес
|5
|0
|5
|2
|8
|Калгари
|7
|1
|6
|2
|17.10
|04:00
|Колорадо – Питтсбург
|5 : 2
|17.10
|05:00
|Анахайм – Бостон
|2 : 4
|17.10
|20:00
|Вашингтон – Нью-Джерси
|- : -
|17.10
|22:30
|Виннипег – Каролина
|- : -
|17.10
|23:00
|Тампа-Бэй – Ванкувер
|- : -