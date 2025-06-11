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«Пришлось встряхнуть». Фетисов рассказал, как помог Овечкину побить рекорд Гретцки

Фетисов рассказал, как помог Овечкину побить рекорд Гретцки
Александр Львов
Обозреватель
Александр Овечкин празднует рекордную 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с Александром Овечкиным и о том, как мотивировал нападающего в гонке за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

— Мы порадовались за Александра Овечкина, сумевшего превзойти достижение великого Уэйна Гретцки, которое считалось вечным. Насколько близко ты с ним знаком?

— Приоткрою небольшой секрет — я фанат Овечкина. Для меня не так много хоккеистов, которых тянет смотреть на льду, но Сашка — особый случай! Его игра бурлит такой невероятной жаждой победы, что восхищает даже фанатов противника. А это дорогого стоит. И я очень рад, что мы дружим. Удивительный парень: весь в родителей, чье воспитание чувствуется во всем — выдержанный, скромный, умеет слушать. Мама — двукратная олимпийская чемпионка, которая знает цену победам. Чему и сына научила. А еще и уважению к тем, с кем он общается.

Как-то Александр позвонил и, чего я не ожидал, со мной разговаривал на вы. Оказалось, в свое время ему объяснили, что тыкать старшим товарищам можно только на льду. А вот за его пределами, будь любезен, обращайся на вы.

— Приятно слышать.

— И особенно чувствовать, что это искренне. Ведь сейчас частенько как бывает: кто-то тебе улыбается, а у самого камень за пазухой. Здесь же — все от души. А для меня его рекорд особенно радостен, потому что последние три года я его мотивировал на штурм этой неприступной вершины. Ведь сам играл до 40 лет и понимал, как сложно все это было сделать. Кстати, мы с Гретцки закончили примерно в одно время. И для нас, как и для всех остальных, было понятно, что превзойти мегарекорд Уэйна будет нереально тяжело.

И вот появился русский бунтарь по фамилии Овечкин, который до этого Кубок Стэнли выиграл, о чем мечтает каждый уважающий себя хоккеист. Выиграл — и чуть успокоился. Вот и пришлось его встряхнуть, объяснить, что теперь пора попытаться сделать невозможное — замахнуться на вечный рекорд Гретцки и остаться в истории на все времена. Горжусь, что он все это принял и поверил. Помню, перед тем как Александр уезжал в Штаты перед этим сезоном, посидели, пожелал ему удачи. Но никто тогда не думал, что он в 39 лет забьет почти 50 шайб и все получится.

— Роль тренера-психолога — новая грань таланта Вячеслава Фетисова?

— Не мне судить. У нас с Сашей все по-дружески и общее понимание по всем направлениям. Надеюсь, что ему полезно и приятно со мной общаться. А я горжусь своим скромным участием в том, что он сотворил это грандиозное событие в мире спорта, которое навсегда останется и в истории мирового хоккея. Этот рекорд еще лет сто никто не побьет.

— Ты в свое время, когда с Овечкиным там общался, наверняка говорил ему: «Давай, давай, давай! Надо побить этот рекорд!» Может, другим тоже нужна такая встряска и они подтянутся?

— Надо настраивать того, кто может. Одно дело абстрактно с кем-то говорить, убеждать. Здесь никакая мотивация не сработает, если сам хоккеист не сможет выходить на каждую игру и выкладываться в ней на 101 процент. Ему ведь по 45-50 голов каждый сезон надо забивать. И, конечно, еще элемент везения должен присутствовать. А везет, как известно, сильнейшим.

В сезоне-2024/25 Александр Овечкин достиг отметки 897 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру и побил снайперский рекорд, который принадлежал Уэйну Гретцки (894).

Александр Овечкин.Вячеслав Фетисов: «После победы в Кубке Стэнли Овечкин успокоился. Для гонки за Гретцки пришлось его встряхнуть»
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Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Вячеслав Фетисов
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