Фетисов рассказал, как Овечкина пытались провоцировать перед матчем в Канаде
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что российского форварда и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина пытались провоцировать незадолго до установления им рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Фетисов рассказал о разговоре с Овечкиным, который позвонил ему перед игрой в Канаде.
«Там украинская лоббистская политическая история очень сильная. Он говорит: «Вячеслав Александрович, приехал на игру, девчонок каких-то нарядили во все эти дела с транспарантами, типа, «убирайся домой». Я говорю: «Ну, ты сейчас у нас посол, посол доброй воли. Терпи, друг мой», — приводит ТАСС слова Фетисова.
6 апреля 39-летний Овечкин в матче с «Айлендерс» забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). Позднее россиянин довел число голов в регулярных чемпионатах лиги до 897.
Овечкин проводит 20-й сезон в НХЛ. Он является обладателем Кубка Стэнли 2018 года.
Ранее Фетисов выразил уверенность, что нападающему «Торонто» Остону Мэттьюсу не удастся побить снайперский рекорд капитана «Вашингтона».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|16
|11
|5
|23
|2
|Каролина
|16
|11
|5
|22
|3
|Питтсбург
|17
|9
|8
|21
|4
|Филадельфия
|15
|8
|7
|18
|5
|Айлендерс
|16
|8
|8
|18
|6
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|18
|7
|Вашингтон
|16
|8
|8
|17
|8
|Коламбус
|16
|8
|8
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|16
|10
|6
|22
|2
|Бостон
|18
|11
|7
|22
|3
|Оттава
|17
|8
|9
|20
|4
|Тампа-Бэй
|15
|8
|7
|18
|5
|Детройт
|16
|9
|7
|18
|6
|Флорида
|16
|8
|8
|17
|7
|Торонто
|17
|8
|9
|17
|8
|Баффало
|15
|5
|10
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|17
|11
|6
|27
|2
|Даллас
|17
|10
|7
|23
|3
|Виннипег
|16
|10
|6
|20
|4
|Чикаго
|16
|8
|8
|19
|5
|Юта
|16
|9
|7
|18
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|17
|6
|11
|15
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|16
|11
|5
|23
|2
|Лос-Анджелес
|17
|8
|9
|20
|3
|Сиэтл
|16
|7
|9
|19
|4
|Сан-Хосе
|17
|8
|9
|19
|5
|Вегас
|15
|7
|8
|18
|6
|Эдмонтон
|17
|7
|10
|18
|7
|Ванкувер
|18
|8
|10
|17
|8
|Калгари
|18
|4
|14
|10
|13.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Рейнджерс
|- : -
|13.11
|03:30
|Филадельфия – Эдмонтон
|- : -
|13.11
|05:00
|Юта – Баффало
|- : -
|13.11
|05:30
|Чикаго – Нью-Джерси
|- : -