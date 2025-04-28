Фетисов рассказал, как Овечкина пытались провоцировать перед матчем в Канаде

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что российского форварда и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина пытались провоцировать незадолго до установления им рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Фетисов рассказал о разговоре с Овечкиным, который позвонил ему перед игрой в Канаде.

«Там украинская лоббистская политическая история очень сильная. Он говорит: «Вячеслав Александрович, приехал на игру, девчонок каких-то нарядили во все эти дела с транспарантами, типа, «убирайся домой». Я говорю: «Ну, ты сейчас у нас посол, посол доброй воли. Терпи, друг мой», — приводит ТАСС слова Фетисова.

6 апреля 39-летний Овечкин в матче с «Айлендерс» забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). Позднее россиянин довел число голов в регулярных чемпионатах лиги до 897.

Овечкин проводит 20-й сезон в НХЛ. Он является обладателем Кубка Стэнли 2018 года.

Ранее Фетисов выразил уверенность, что нападающему «Торонто» Остону Мэттьюсу не удастся побить снайперский рекорд капитана «Вашингтона».