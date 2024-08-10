Фетисов рассказал, что думает о рекорде Гретцки по голам в НХЛ
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о рекорде Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
— Что думаете о рекорде Гретцки?
— Гретцки закончил играть и никто даже не думал, что кто-то приблизится к этому рекорду. Всегда говорил: «Саша, терпи». Сань, брось все нафиг, осталось забить 42 гола, я тебя прошу.
— Насколько важно было сегодня отличиться?
— Конечно важно, полный стадион — та атмосфера, в которой я свою карьеру провел. Мотивации было достаточно.
38-летний Овечкин занимает второе место по числу голов в истории НХЛ. Форвард забил 853 шайбы в лиге, он отстает на 41 гол от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд (894).
(Александра Абустина)
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|0
|0
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|0
|0
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|В
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|О
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|Анахайм
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|0
|0
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|0
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|Вегас
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|0
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