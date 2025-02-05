Фетисов рассказал, что Билл Клинтон обещал Константинову помочь с лечением

Экс-защитник «Детройта» и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал, что, бывший президент США Билл Клинтон на встрече с командой в 1998 году обещал, что поможет Владимиру Константинову с лечением.

«Он сразу подошел к «Русской пятерке», Володя Константинов был в коляске. Поблагодарил нас за то, что русские вернули Кубок Стэнли в Детройт спустя 40 лет. Сказал Володе, что Америка вложила большие средства в лечение от мозговых травм и что он вернется в хоккей. Это его было таким программным заявлением», — цитирует Фетисова ТАСС.

После победы «Детройта» в Кубке Стэнли 1997 года защитники Константинов и Фетисов, а также массажист Сергей Мнацаканов попали в автокатастрофу. Мнацаканов и Константинов получили серьезные травмы. Массажист умер в 2024 году в возрасте 71 года, защитник остается прикован к инвалидному креслу, в результате черепно-мозговой травмы у него были нарушены речь и память.