Фетисов рассказал, что Билл Клинтон обещал Константинову помочь с лечением
Экс-защитник «Детройта» и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал, что, бывший президент США Билл Клинтон на встрече с командой в 1998 году обещал, что поможет Владимиру Константинову с лечением.
«Он сразу подошел к «Русской пятерке», Володя Константинов был в коляске. Поблагодарил нас за то, что русские вернули Кубок Стэнли в Детройт спустя 40 лет. Сказал Володе, что Америка вложила большие средства в лечение от мозговых травм и что он вернется в хоккей. Это его было таким программным заявлением», — цитирует Фетисова ТАСС.
После победы «Детройта» в Кубке Стэнли 1997 года защитники Константинов и Фетисов, а также массажист Сергей Мнацаканов попали в автокатастрофу. Мнацаканов и Константинов получили серьезные травмы. Массажист умер в 2024 году в возрасте 71 года, защитник остается прикован к инвалидному креслу, в результате черепно-мозговой травмы у него были нарушены речь и память.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|53
|35
|18
|77
|2
|Каролина
|54
|32
|22
|68
|3
|Нью-Джерси
|55
|30
|25
|66
|4
|Коламбус
|54
|26
|28
|59
|5
|Айлендерс
|53
|25
|28
|57
|6
|Рейнджерс
|52
|25
|27
|54
|7
|Питтсбург
|55
|22
|33
|53
|8
|Филадельфия
|55
|23
|32
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|55
|32
|23
|67
|2
|Торонто
|53
|32
|21
|66
|3
|Оттава
|54
|29
|25
|62
|4
|Детройт
|54
|28
|26
|61
|5
|Тампа-Бэй
|52
|28
|24
|60
|6
|Бостон
|55
|27
|28
|60
|7
|Монреаль
|53
|25
|28
|55
|8
|Баффало
|53
|22
|31
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|55
|38
|17
|79
|2
|Даллас
|53
|34
|19
|69
|3
|Миннесота
|54
|31
|23
|66
|4
|Колорадо
|55
|31
|24
|64
|5
|Юта
|53
|22
|31
|53
|6
|Сент-Луис
|54
|24
|30
|53
|7
|Нэшвилл
|52
|18
|34
|43
|8
|Чикаго
|52
|16
|36
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|53
|33
|20
|70
|2
|Вегас
|54
|31
|23
|68
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Калгари
|53
|26
|27
|59
|5
|Ванкувер
|53
|24
|29
|59
|6
|Анахайм
|53
|23
|30
|52
|7
|Сиэтл
|55
|23
|32
|50
|8
|Сан-Хосе
|55
|15
|40
|36
|5.02
|03:00
|
Вашингтон – Флорида
|6 : 3
|5.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|4 : 3
|5.02
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|3 : 2
|5.02
|03:00
|
Бостон – Миннесота
|3 : 0
|5.02
|03:00
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|5.02
|03:30
|
Айлендерс – Вегас
|2 : 1
|5.02
|04:00
|
Виннипег – Каролина
|3 : 0
|5.02
|04:00
|
Сент-Луис – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|5.02
|05:00
|
Юта – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|5.02
|05:00
|
Калгари – Торонто
|3 : 6
|5.02
|06:00
|
Ванкувер – Колорадо
|3 : 0
|5.02
|06:00
|
Сиэтл – Детройт
|4 : 5 Б
|5.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Монреаль
|3 : 4
|5.02
|06:30
|
Анахайм – Даллас
|2 : 1