Фетисов прокомментировал решение Малкина закончить карьеру в «Питтсбурге»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал слова нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкин о том, что он собирается завершить карьеру в «Пингвинз».

«Уметь уйти — большое мастерство и искусство. Человек играет больше 20 лет на самом высоком уровне, ни разу не отказался от выступлений за сборную России», — приводит слова Фетисова matchtv.ru.

Экс-хоккеист отметил, что к Малкину, учитывая его заслуги, не может быть никких вопросов.

Малкин — выдающийся хоккеист, один из самых талантливых за всю историю, с достоинством представлял наш отечественный хоккей всю свою карьеру в «Пингвинз», — добавил Фетисов.

Также он заявил, что рад за карьеру Малкина и желает ему избежать травм в будущем.

Россиянин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. За это время он сыграл 1192 матча, в которых забросил 507 шайб и отдал 823 результативные передачи. В составе «Пингвинз» 38-летний хоккеист стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.