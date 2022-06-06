Фетисов о победе «Тампы» в третьем матче над «Рейнджерс»: «Интрига сохраняется»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал победу «Тампы-Бэй» над «Рейнджерс» (3:2) в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.

«Третья игра была очень важной. С 0:3 тяжело отыгрываться, а сейчас интрига сохраняется. Не забываем, что у «Тампы» сейчас два подряд Кубка Стэнли. И впереди нас ждет интересное продолжение», — сказал Фетисов «СЭ».