Фетисов о Шестеркине: «Стать лучшим вратарем в НХЛ действительно большое достижение»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина в номинации «Везина Трофи».

«Там конкуренция очень здоровая. Стать лучшим вратарем в НХЛ — это действительно большое достижение. Хочется пожелать ему еще несколько «Везина Трофи», пусть старается. Здесь можно только порадоваться за Игоря», — сказал Фетисов «СЭ».

В регулярном сезоне-2021/22 26-летний россиянин сыграл 53 матча, в том числе 6 из них на ноль, отразив 93,5 процента бросков по своим воротам.

«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги. Ранее ее обладателями становились два российских голкипера: Сергей Бобровский (дважды) и Андрей Василевский.