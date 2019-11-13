Двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов отметил, что нападающий Илья Ковальчук должен был просчитать все риски, возвращаясь в НХЛ год назад.

Ранее стало известно, что Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса» и в обозримом будущем не будет выступать за клуб. Нападающий пропустил домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (3:1), который прошел в ночь на среду. После игры главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан заявил, что российский форвард еще получит возможность вернуться в состав клуба.

— В его возвращении в НХЛ никакой ошибки нет. Если человек захотел еще раз попробовать, у него есть для этого цель, — цитирует ТАСС Фетисова. — Другое дело, что он мог просчитать все риски, сожалею, что так произошло.

Наш хоккей его приобрел в свое время, когда он пацаном ездил из Твери на тренировки в Москву, выиграл первый чемпионат мира в 2008 году, забив для нас в овертайме. Мы его нашли и благодарны за то, что он сделал. Много мальчишек пришло в хоккей, потому что играл Ковальчук.

Это жизнь и нечего драматизировать. Самое главное с возрастом — желание играть, других мотиваций быть не должно. Думаю, Илья сам знает все ответы на все вопросы.