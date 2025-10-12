Фетисов призвал не волноваться за незабившего на старте сезона НХЛ Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на старте сезона НХЛ.

В двух стартовых матчах сезона против «Бостона» (1:3) и «Айлендерс» (4:2) 40-летний россиянин отметился одной голевой передачей.

«Все нормально у него, что его дергать. Забьет он свои голы, будет, что комментировать», — цитирует Фетисова ТАСС.

В следующем матче «Кэпиталз» на выезде встретятся с «Рейнджерс».