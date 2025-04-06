Фетисов о рекорде Овечкина: «Мы этот день запомним на всю жизнь!»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.
«Это великий рекорд в истории мирового хоккея. Мы можем гордиться и поздравить Сашу. Еще раз поздравляю Татьяну Николаевну Овечкину, маму Саши, двукратную олимпийскую чемпионку. Она воспитала классного мужика, спортсмена, чемпиона. Спортивный праздник в нашей стране и во всем мире. И в таком возрасте забить больше 40 шайб — это достижение. Мы этот день запомним на всю жизнь!» — сказал Фетисов «СЭ».
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс». Эта шайба стала для 39-летнего россиянина 895-й за карьеру в 1487-й игре в североамериканской лиге.
Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах (894 шайбы в 1487 матчах).
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|Столичный дивизион
|И
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|П
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|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
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|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
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|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
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|0
|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
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|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
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|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
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