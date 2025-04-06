Фетисов о рекорде Овечкина: «Мы этот день запомним на всю жизнь!»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

«Это великий рекорд в истории мирового хоккея. Мы можем гордиться и поздравить Сашу. Еще раз поздравляю Татьяну Николаевну Овечкину, маму Саши, двукратную олимпийскую чемпионку. Она воспитала классного мужика, спортсмена, чемпиона. Спортивный праздник в нашей стране и во всем мире. И в таком возрасте забить больше 40 шайб — это достижение. Мы этот день запомним на всю жизнь!» — сказал Фетисов «СЭ».

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс». Эта шайба стала для 39-летнего россиянина 895-й за карьеру в 1487-й игре в североамериканской лиге.

Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах (894 шайбы в 1487 матчах).