Фетисов поздравил Овечкина с признанием лучшим спортсменом года: «Это большая честь»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал признание Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года по версии «СЭ».

«Быть лучшим спортсменом страны, у которой колоссальные спортивные традиции, — это большая честь. Поздравляю с признанием! Это важно для любого спортсмена», — сказал Фетисов «СЭ».

Капитан «Вашингтона» и новый обладатель снайперского рекорда НХЛ Александр Овечкин стал победителем традиционной премии «СЭ» «Спортсмен года». В опросе, в котором участвуют 100 журналистов и колумнистов нашего издания, российский форвард получил 70 первых мест и с большим отрывом выиграл голосование. На второй позиции Ангелина Мельникова, которая завоевала две золотые медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике, в том числе в личном многоборье, на третьей — еще один хоккеист — Сергей Бобровский, второй раз подряд ставший победителем Кубка Стэнли.