Фетисов поздравил Овечкина с признанием лучшим спортсменом года: «Это большая честь»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал признание Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года по версии «СЭ».
«Быть лучшим спортсменом страны, у которой колоссальные спортивные традиции, — это большая честь. Поздравляю с признанием! Это важно для любого спортсмена», — сказал Фетисов «СЭ».
Капитан «Вашингтона» и новый обладатель снайперского рекорда НХЛ Александр Овечкин стал победителем традиционной премии «СЭ» «Спортсмен года». В опросе, в котором участвуют 100 журналистов и колумнистов нашего издания, российский форвард получил 70 первых мест и с большим отрывом выиграл голосование. На второй позиции Ангелина Мельникова, которая завоевала две золотые медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике, в том числе в личном многоборье, на третьей — еще один хоккеист — Сергей Бобровский, второй раз подряд ставший победителем Кубка Стэнли.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|8
|6
|2
|13
|2
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|12
|3
|Вашингтон
|7
|4
|3
|8
|4
|Питтсбург
|7
|3
|4
|7
|5
|Айлендерс
|6
|3
|3
|6
|6
|Нью-Джерси
|6
|3
|3
|6
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|8
|0
|8
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|7
|5
|2
|10
|2
|Оттава
|7
|5
|2
|10
|3
|Тампа-Бэй
|6
|4
|2
|8
|4
|Флорида
|7
|3
|4
|8
|5
|Торонто
|7
|3
|4
|7
|6
|Баффало
|7
|3
|4
|7
|7
|Монреаль
|7
|3
|4
|7
|8
|Детройт
|6
|1
|5
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|7
|5
|2
|10
|2
|Виннипег
|6
|4
|2
|9
|3
|Колорадо
|7
|4
|3
|9
|4
|Миннесота
|7
|4
|3
|9
|5
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|7
|6
|Даллас
|7
|3
|4
|7
|7
|Нэшвилл
|6
|2
|4
|6
|8
|Чикаго
|7
|2
|5
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|6
|2
|12
|2
|Эдмонтон
|6
|5
|1
|11
|3
|Сиэтл
|7
|5
|2
|10
|4
|Анахайм
|6
|4
|2
|8
|5
|Сан-Хосе
|6
|3
|3
|6
|6
|Ванкувер
|8
|2
|6
|4
|7
|Лос-Анджелес
|5
|0
|5
|2
|8
|Калгари
|6
|1
|5
|2
|15.10
|02:30
|Вашингтон – Монреаль
|5 : 4
|15.10
|04:30
|Колорадо – Даллас
|2 : 3 Б