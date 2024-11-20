Фетисов: «Все будут говорить, что играли в эпоху Овечкина»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» результаты опроса издания The Athletic, согласно которому 98,1 процентов игроков НХЛ хотят, чтобы нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки.
«Это рекорд, который казался незыблемым даже пару лет назад, и все будут говорить, что играли в эпоху Овечкина. Думаю, что даже сам Гретцки ждет, когда это произойдет. В любом случае, это будет событие не только в хоккейном, но и спортивном мире», — сказал Фетисов «СЭ».
До повторения рекорда Уэйна Гретцки (894) российскому форварду осталось забросить 26 шайб.
(Александр Абустин)
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|17
|12
|5
|25
|5
|Айлендерс
|19
|7
|12
|19
|6
|Филадельфия
|19
|8
|11
|18
|7
|Питтсбург
|21
|7
|14
|18
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|17
|10
|7
|21
|4
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|5
|Оттава
|18
|8
|10
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|18
|7
|11
|16
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|18
|12
|6
|27
|3
|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|20
|8
|12
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Калгари
|19
|10
|9
|23
|4
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|16
Результаты / календарь
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
|20.11
|03:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|2 : 3 ОТ
|20.11
|03:00
|
Оттава – Эдмонтон
|2 : 5
|20.11
|04:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|2 : 4
|20.11
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|6 : 3
|20.11
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|2 : 3
|20.11
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|2 : 1 Б
|20.11
|06:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|3 : 4
Новости