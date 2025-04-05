Фетисов послал Гашека за слова об Овечкине: «Не стоит великие дела мешать с этим недоумком»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» ответил двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку, призывающего не хлопать Александру Овечкину.
«Пошел он нафиг. Его слова уже не хочется даже комментировать. Не стоит великие дела мешать с этим недоумком. Это бессмысленно», — сказал Фетисов «СЭ».
5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.
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|Питтсбург
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|Детройт
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|Монреаль
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|Оттава
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|Тампа-Бэй
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|Виннипег
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|Даллас
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|Миннесота
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|Нэшвилл
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|6
|Сент-Луис
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|Чикаго
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|Юта
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|Тихоокеанский дивизион
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|Анахайм
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|Ванкувер
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|Вегас
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|Калгари
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|Лос-Анджелес
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|Сан-Хосе
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|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|Каролина – Флорида
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|Торонто – Монреаль
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|Бостон – Рейнджерс
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|Эдмонтон – Ванкувер
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|Вегас – Чикаго
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