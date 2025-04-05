Фетисов послал Гашека за слова об Овечкине: «Не стоит великие дела мешать с этим недоумком»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» ответил двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку, призывающего не хлопать Александру Овечкину.

«Пошел он нафиг. Его слова уже не хочется даже комментировать. Не стоит великие дела мешать с этим недоумком. Это бессмысленно», — сказал Фетисов «СЭ».

5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

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