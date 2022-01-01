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«Овечкин — пример для наших молодых ребят». Фетисов оценил новый рекорд капитана «Вашингтона»

17:28
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал новый рекорд российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. Россиянин забросил 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ.

«Овечкин — пример для наших молодых ребят. Соблюдает все правила, ведет себя достойно. Необычный рекорд. Но опять же, у него другая цель. Это очередной промежуточный рекорд. Самое главное, здоровья Александру Овечкину. Дай бог, чтобы он смог реализовать все свои планы», — сказал Фетисов «Чемпионату».

Ранее Овечкин делил первое место по голам в большинстве с Дэйвом Андрейчуком.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Иван Шитик все материалы автора
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