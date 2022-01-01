Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал новый рекорд российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. Россиянин забросил 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ.

«Овечкин — пример для наших молодых ребят. Соблюдает все правила, ведет себя достойно. Необычный рекорд. Но опять же, у него другая цель. Это очередной промежуточный рекорд. Самое главное, здоровья Александру Овечкину. Дай бог, чтобы он смог реализовать все свои планы», — сказал Фетисов «Чемпионату».

Ранее Овечкин делил первое место по голам в большинстве с Дэйвом Андрейчуком.