Фетисов: «Кучеров проявил лидерские качества, играет результативно и умно. Один из лучших в мире!»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с СЭ отреагировал на повтор рекордной голевой серии нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в НХЛ. В ночь на 8 июня «Тампа» обыграла «Рейнджерс» со счетом 4:1 и сравняла счет в серии, 2-2.

«Думаю, что Никита вовремя попал в «Красную Армию». Я руководил тогда в ЦСКА. Дали ему возможность раскрыться. У нас была такая плеяда интересных ребят в молодежной команде. Мы уже в тот момент видели, что это очень талантливый, ответственный спортсмен. Они выиграли Кубок Харламова. Я им всем купил за свои деньги перстни. Думаю, этот перстень помогает Никите бить рекорды. На самом деле очень ответственный человек. Понятно, что один из лучших хоккеистов в мире. Не случайно с его лидерством «Тампа» два года подряд выиграла Кубок и нацелена на третью победу. Кучеров проявил лидерские качества, играет результативно и умно, красиво. Приятно смотреть», — сказал Фетисов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Россиянин забил в третьем матче подряд и повторил свою рекордную голевую серию в Кубке Стэнли. В предыдущий раз он забрасывал три игры кряду в сезоне-2015/16.

Счет в серии «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 2-2. Пятый матч пройдет 10 июня, начало — в 03.00 (мск).