Двукратный Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ. Российский хоккеист набрал 41 очко в 26 матчах, что является его лучшим результатом за всю карьеру.

«Александр Михайлович сейчас является одним из лучших спортсменов мира. Он хороший пример тому, что возраст ничто, когда есть цель. Он сосредоточен на Олимпиаде. Все хорошо, дай бог ему здоровья и поменьше травм», — сказал Фетисов «СЭ».

Овечкин занимает 4-е место по количеству голов в истории НХЛ. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801), третьим идет Яромир Ягр (766).

Таблица лучших бомбардиров в истории НХЛ после 1361-го очка Овечкина. Текущее положение