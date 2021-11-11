Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал рекордный гол нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (5:2).

«Кирилл молодец, что набрал ход в НХЛ. Но давайте пока не будем сильно отмечать такие внутриклубные достижения. Будем ждать, когда Кирилл выйдет на показатели Овечкина. Главное, чтобы он не останавливался, а продолжал развиваться в этой лиге. Желаю ему удачи, и пусть обойдется без травм. Надеюсь, он сможет помочь сборной на Олимпиаде», — сказал Фетисов «СЭ».

Кирилл Капризов забросил 30 шайб в 67 матчах в составе «Миннесоты» и установил рекорд клуба по этому показателю. Предыдущее достижение принадлежало Мариану Габорику — он забил 30 голов за 93 матча.