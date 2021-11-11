Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Фетисов — о рекорде Капризова в «Миннесоте»: «Надеюсь, он поможет сборной России на Олимпиаде»

11:26
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал рекордный гол нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (5:2).

Кирилл Капризов. Капризов побил еще один клубный рекорд. Кажется, он набирает обороты после слабого старта

«Кирилл молодец, что набрал ход в НХЛ. Но давайте пока не будем сильно отмечать такие внутриклубные достижения. Будем ждать, когда Кирилл выйдет на показатели Овечкина. Главное, чтобы он не останавливался, а продолжал развиваться в этой лиге. Желаю ему удачи, и пусть обойдется без травм. Надеюсь, он сможет помочь сборной на Олимпиаде», — сказал Фетисов «СЭ».

Кирилл Капризов забросил 30 шайб в 67 матчах в составе «Миннесоты» и установил рекорд клуба по этому показателю. Предыдущее достижение принадлежало Мариану Габорику — он забил 30 голов за 93 матча.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора
Читайте также
Фастфуд: вред или польза для человека
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
1