Фетисов: «НХЛ в отличие от МОК сохраняет спортивный принцип»

Двухкратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о выступлении российских игроков в НХЛ.

«Лига бизнеса НХЛ в отличие от МОК сохраняет спортивный принцип.

Что же касается наших ребят в НХЛ, то мы, конечно, переживаем и болеем за них. Неважно, кто выигрывает или проигрывает. Да и в целом это правильно, когда руководство НХЛ несет правильное отношение к спортивным принципам», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) отстранила команды из России и Белоруссии от матчей под своей эгидой. Ограничение касается сборных стран всех возрастов и профессиональных клубов.