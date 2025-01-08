Фетисов не согласен с рейтингом влиятельности в мировом хоккее, куда не вошел Овечкин: «Должно быть 100 наших хоккеистов!»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ежегодный рейтинг самых влиятельных людей в мире хоккея, составленный журналом The Hockey News. Единственным россиянином в списке стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин (41-я строчка).

«Овечкин забивает, Панарин играет, Кучеров всех восхищает. The Hockey News — профессиональное издание, но такой выбор удивляет. Глупостей много происходит... Сколько российских хоккеистов должно быть в рейтинге? Все 100!» — сказал Фетисов «СЭ».

В первую тройку рейтинга The Hockey News вошли комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, исполнительный директор Профсоюза хоккеистов НХЛ (NHLPA) Марти Уолш и заместитель Беттмэна — Билл Дейли.