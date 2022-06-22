Фетисов назвал российских хоккеистов в НХЛ послами страны

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» оценил выступления российских игроков в НХЛ.

«Все наши хоккеисты, которые там сейчас выступают, — огромные молодцы. Понятно, что ребятам сейчас непросто, но они справляются. Это настоящие спортсмены и послы нашей страны», — сказал Фетисов «СЭ».

В ночь на 22 июня НХЛ провела церемонию награждения хоккеистов по итогам регулярного сезона. Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи».