Фетисов назвал рекорд Шестеркина хорошим примером для президента МОК Томаса Баха

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на клубный рекорд вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина в матче плей-офф НХЛ против «Питтсбург Пингвинз» (3:4 3ОТ). Россиянин отразил за игру 79 бросков.

«79 отбитых бросков — очень много. Это говорит о том, что парень уверенно играет весь сезон. Ему и всем нашим ребятам в НХЛ желаю удачи, это наши послы сегодня. Это хороший пример для Баха, который говорит об исключении наших спортсменов. Ребята играют, ставят рекорды. Они кумира для многих мальчишек и девчонок. Переживаем за них!» — сказал Третьяк «СЭ».

Шестеркин установил рекорд за всю историю «Рейнджерс» по отбитым броскам за один матч, а также по этому показателю продемонстрировал второй результат в истории лиги в плей-офф.