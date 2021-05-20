Фетисов: «Цифры Овечкина впечатляют. Этот рекорд будет побит, но очень нескоро»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поздравил Александра Овечкина с 800-й шайбой в НХЛ.

«Конечно, очень впечатляют цифры, которые равняются с фамилией Овечкин, — сказал Фетисов «СЭ». — Это колоссальный труд и особый талант. Хочется, чтобы он забивал и дальше. За Александра можно только порадоваться. Может кто-то из наших молодых повторить? Наверняка эти рекорды будут побиты, но очевидно, что нескоро. Обращают ли игроки внимание на забитые шайбы? Естественно, ты же играешь, чтобы побеждать. А нападающие, чтобы забивать. Каждый игрок считает, когда заканчивает карьеру, сколько выиграл и сколько забил. Это нормальная история».

Фетисов также отметил, что в спорте остается место для субъективизма.

«Спорт — одна из не многих деятельностей, которая имеет субъективизм. Есть золотая медаль, есть количество шайб. Все это колоссальный труд, помноженный на талант», — добавил Фетисов.

20 мая шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ (2:3 2ОТ, счет в серии — 1-2).

(Артем Бухаев)