Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Фетисов: «Цифры Овечкина впечатляют. Этот рекорд будет побит, но очень нескоро»

16:33
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поздравил Александра Овечкина с 800-й шайбой в НХЛ.

«Конечно, очень впечатляют цифры, которые равняются с фамилией Овечкин, — сказал Фетисов «СЭ». — Это колоссальный труд и особый талант. Хочется, чтобы он забивал и дальше. За Александра можно только порадоваться. Может кто-то из наших молодых повторить? Наверняка эти рекорды будут побиты, но очевидно, что нескоро. Обращают ли игроки внимание на забитые шайбы? Естественно, ты же играешь, чтобы побеждать. А нападающие, чтобы забивать. Каждый игрок считает, когда заканчивает карьеру, сколько выиграл и сколько забил. Это нормальная история».

Фетисов также отметил, что в спорте остается место для субъективизма.

«Спорт — одна из не многих деятельностей, которая имеет субъективизм. Есть золотая медаль, есть количество шайб. Все это колоссальный труд, помноженный на талант», — добавил Фетисов.

20 мая шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ (2:3 2ОТ, счет в серии — 1-2).

(Артем Бухаев)

Читайте также

Загитова опубликовала новую фотографию
Зампрокурора Гагаринского района Москвы выпал из окна
Видео: МАЗ снес ряд машин в Первоуральске
Музыкальный критик назвал претендентов на победу в «Евровидении»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей