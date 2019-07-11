Ферланд подписал контракт с "Ванкувером" на четыре года

"Ванкувер" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Майклом Ферландом. Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на четыре года со средней зарплатой в 3,5 миллиона долларов.
Прошлый сезон Ферланд провел в "Каролине", в составе которой набрал 40 (17+23) очков в 71 матче. Всего в лиге на его счету 321 матч и 129 (59+70) набранных очков. Он был задрафтован "Калгари" в 2010 году под общим 133 номером.
OFFICIAL: #Canucks sign forward Micheal Ferland to a four-year contract. https://t.co/lFETLqxNuC— Vancouver Canucks (@Canucks) July 10, 2019
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