Фэрберн: «Баффало» выставит Георгиева на драфт отказов

«Баффало» планирует выставить российского вратаря Александра Георгиева на драфт отказов, сообщает журналист Мэтью Фэрберн в своих соцсетях со ссылкой на главного тренера клуба Линди Раффа.

Отмечается, что Рафф был доволен работой 29-летнего голкипера, однако «Баффало» принял данное решение по Георгиеву в связи с тем, что клуб забрал с драфта отказов канадского вратаря Колтена Эллиса, а у основного голкипера команды финна Укко-Пекки Луукконена хорошие прогнозы относительно восстановления.

«Баффало» 12 сентября объявил о подписании контракта с россиянином на один сезон. Георгиев провел за «Сейбрз» четыре предсезонных матча.