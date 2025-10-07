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7 октября 2025, 20:52

Фэрберн: «Баффало» выставит Георгиева на драфт отказов

Алина Савинова

«Баффало» планирует выставить российского вратаря Александра Георгиева на драфт отказов, сообщает журналист Мэтью Фэрберн в своих соцсетях со ссылкой на главного тренера клуба Линди Раффа.

Отмечается, что Рафф был доволен работой 29-летнего голкипера, однако «Баффало» принял данное решение по Георгиеву в связи с тем, что клуб забрал с драфта отказов канадского вратаря Колтена Эллиса, а у основного голкипера команды финна Укко-Пекки Луукконена хорошие прогнозы относительно восстановления.

«Баффало» 12 сентября объявил о подписании контракта с россиянином на один сезон. Георгиев провел за «Сейбрз» четыре предсезонных матча.

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Александр Георгиев
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НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
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30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
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