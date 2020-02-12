«Феноменальный парень». Брызгалов восхищен игрой русского вратаря «Рейнджерс»
Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью «СЭ» рассказал, что он думает об игре голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина.
— К вратарским делам. Вы удивлены, что Игорь Шестеркин вытесняет самого Хенрика Лундквиста из ворот?
— Так Хенрику сколько лет? 38 почти. Он практически мой ровесник. А это очень тяжело. Я, вон, подняться с дивана-то порой не могу. Посидишь чуть-чуть, посмотришь телевизор, и — то спина, то плечо, то еще что-то, ха-ха. Конечно, рефлексы замедляются, скорость падает. А Шестеркин — парень молодой. Я его увидел, когда он играл против «Филадельфии» в выставочном матче на предсезонке. Невероятное впечатление оставил. Я с открытым ртом наблюдал. Как он играл! Они хоть и уступили «Флайерз» 1:4, но как Игорь играл! Он столько раз вытащил, столько раз спас!
Это была феноменальная игра в его исполнении. 40 с чем-то бросков по его воротам было, но броски-то броску рознь. «Летчики» и «два в ноль» убегали, и даже «три в ноль»! Одних только выходов «один в ноль» было штук шесть! Чего только не было. Про «два в один» или «три в два» и говорить нечего. «Рейнджерс» просто не было на льду. Шестеркин играл один — и все равно держался. Я смотрел и наслаждался. Его мастерством, уверенностью, хладнокровием. Феноменальный парень.
— И что бы вы отметили в его игре?
— Да все. Он очень хорошо катается, здорово занимает позицию в воротах, чтение игры у него на высоком уровне, клюшкой классно действует. Всегда готов к броску — это просто full package (полный пакет. — Прим. «СЭ»).
— Вы то же самое о Василевском говорили.
— Так и этот парень туда же. У нас вратари вообще — какие-то монстры. (Игорь Еронко)
Полностью интервью Ильи Брызгалова — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/intervyu-ili-bryzgalova-o-rossiyskih-golkiperah-shesterkine-vasilevskom-samsonove-i-bobrovskom-1641195/