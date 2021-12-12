Защитник «Вашингтона» Фехервари похвалил Овечкина за голевой пас в матче с «Баффало»

Защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари прокомментировал свой гол с передачи Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:2 Б).

«Мы провели очень хороший третий период, у нас было много моментов. Что касается моего гола, то я увидел, что Овечкин получил шайбу и у него есть возможность отдать мне пас. Я заметил, что есть шанс и нанес бросок. Овечкин отдал мне отличную передачу, мне оставалось только бросить», — приводит официальный сайт НХЛ слова Фехервари.

Гол в ворота «Баффало» стал для Фехервари третьим в сезоне-2021/22.