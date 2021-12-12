Защитник «Вашингтона» Фехервари похвалил Овечкина за голевой пас в матче с «Баффало»
08:25
Защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари прокомментировал свой гол с передачи Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:2 Б).
«Мы провели очень хороший третий период, у нас было много моментов. Что касается моего гола, то я увидел, что Овечкин получил шайбу и у него есть возможность отдать мне пас. Я заметил, что есть шанс и нанес бросок. Овечкин отдал мне отличную передачу, мне оставалось только бросить», — приводит официальный сайт НХЛ слова Фехервари.
Гол в ворота «Баффало» стал для Фехервари третьим в сезоне-2021/22.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/capitals/news/caps-squeak-past-sabres-in-shootout-3-2/c-328925918
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