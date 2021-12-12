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Защитник «Вашингтона» Фехервари похвалил Овечкина за голевой пас в матче с «Баффало»

08:25

Защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари прокомментировал свой гол с передачи Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:2 Б).

«Мы провели очень хороший третий период, у нас было много моментов. Что касается моего гола, то я увидел, что Овечкин получил шайбу и у него есть возможность отдать мне пас. Я заметил, что есть шанс и нанес бросок. Овечкин отдал мне отличную передачу, мне оставалось только бросить», — приводит официальный сайт НХЛ слова Фехервари.

Гол в ворота «Баффало» стал для Фехервари третьим в сезоне-2021/22.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/capitals/news/caps-squeak-past-sabres-in-shootout-3-2/c-328925918

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Иван Торопцев все материалы автора
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