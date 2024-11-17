Федотова признали второй звездой матча «Филадельфии» с Баффало»

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Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов признан второй звездой матча против «Баффало» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

27-летний россиянин отыграл весь матч, отразив 23 броска по своим воротам.

Первой звездой матча стал защитник «Флайерз» Трэвис Санхейм, который отметился голом и результативной передачей. Третьей звездой признали форварда «Филадельфии» Трэвиса Конекны, набравшего 3 (2+1) очка.