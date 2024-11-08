Федотов, Василевский и Кучеров признаны тремя звездами матча «Тампа-Бэй» — «Филадельфия»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Филадельфия» (1:2 Б). Все трое — российские хоккеисты.

Первой звездой признан голкипер «Флайерз» Иван Федотов. Он отразил 23 из 24 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский, сделавший 30 сэйвов. Замкнул тройку его одноклубник Никита Кучеров, забросивший одну шайбу в конце первого периода.