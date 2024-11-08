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Сегодня, 06:22

Федотов, Василевский и Кучеров признаны тремя звездами матча «Тампа-Бэй» — «Филадельфия»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Иван Федотов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Филадельфия» (1:2 Б). Все трое — российские хоккеисты.

Первой звездой признан голкипер «Флайерз» Иван Федотов. Он отразил 23 из 24 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский, сделавший 30 сэйвов. Замкнул тройку его одноклубник Никита Кучеров, забросивший одну шайбу в конце первого периода.

Андрей Василевский. «Тампа» по буллитам проиграла «Филадельфии», Василевский сделал 30 сэйвов
Андрей Василевский (хоккей)
Иван Федотов
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Филадельфия Флайерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 12 10 2 20
2 Нью-Джерси 16 9 7 20
3 Вашингтон 12 9 3 18
4 Рейнджерс 12 8 4 17
5 Айлендерс 14 6 8 14
6 Коламбус 12 5 7 12
7 Питтсбург 15 5 10 12
8 Филадельфия 14 5 9 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 14 10 4 21
2 Торонто 14 7 7 16
3 Тампа-Бэй 14 7 7 15
4 Бостон 15 7 8 15
5 Детройт 12 6 6 13
6 Баффало 14 6 8 13
7 Оттава 13 6 7 12
8 Монреаль 14 4 10 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 14 13 1 26
2 Миннесота 12 8 4 18
3 Даллас 12 8 4 16
4 Юта 14 6 8 15
5 Сент-Луис 14 7 7 14
6 Колорадо 14 6 8 12
7 Чикаго 15 5 10 11
8 Нэшвилл 14 4 10 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 13 9 4 19
2 Лос-Анджелес 14 8 6 19
3 Калгари 14 7 7 16
4 Ванкувер 11 6 5 15
5 Эдмонтон 14 6 8 13
6 Сиэтл 14 5 9 11
7 Анахайм 12 4 8 10
8 Сан-Хосе 14 4 10 10
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8.11 03:00
Нью-Джерси – Монреаль
 5 : 3
8.11 03:00
Оттава – Айлендерс
2 : 4
8.11 03:00
Тампа-Бэй – Филадельфия
 1 : 2 Б
8.11 03:00
Рейнджерс – Баффало
 1 : 6
8.11 03:00
Бостон – Калгари
 4 : 3 ОТ
8.11 03:00
Каролина – Питтсбург
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Виннипег – Колорадо
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