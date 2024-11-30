Федотов стал третьей звездой матча «Филадельфия» — «Рейнджерс»

Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов признан третьей звездой матча с «Рейнджерс» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

28-летний вратарь отразил 22 броска по своим воротам, пропустив одну шайбу.

Первой звездой матча стал нападающий «Филадельфии» Трэвис Конекны, оформивший дубль. Вторая звезда — еще один форвард «Флайерз» Бобби Бринк, на его счету одна шайба.