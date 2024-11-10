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Сегодня, 00:42

Федотов остался в запасе на матч с «Флоридой», Мичков вне состава

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов остался в запасе на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

Также вне состава остался форвард Матвей Мичков. 19-летний россиянин пропустит вторую игру подряд.

Матч «Филадельфия» — «Флорида» пройдет сегодня и начнется в 2:00 мск.

Иван Федотов
Матвей Мичков
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Флорида Пантерз
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2 Нью-Джерси 16 9 7 20
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4 Рейнджерс 12 8 4 17
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7 Коламбус 12 5 7 12
8 Филадельфия 14 5 9 11
Атлантический дивизион И В П О
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2 Торонто 15 8 7 18
3 Тампа-Бэй 14 7 7 15
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6 Детройт 13 6 7 13
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8 Монреаль 14 4 10 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 14 13 1 26
2 Миннесота 14 10 4 22
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4 Юта 14 6 8 15
5 Сент-Луис 14 7 7 14
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7 Чикаго 15 5 10 11
8 Нэшвилл 14 4 10 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 14 9 5 20
2 Лос-Анджелес 15 8 7 19
3 Ванкувер 12 7 5 17
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