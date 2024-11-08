Федотов одержал первую победу в НХЛ

Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов отразил 23 из 24 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (2:1 Б). 27-летний россиянин одержал свою первую победу в североамериканской лиге.

Федотов стал игроком «Флайерз» 29 марта 2024 года и дебютировал за команду 1 апреля. Его контракт с клубом рассчитан до апреля 2026 года.

В этом сезоне российский голкипер отразил 82,1 процента бросков в трех встречах.