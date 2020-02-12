Федоров забросил все четыре шайбы «Детройта» в матче НХЛ. Помните, как это было?

25 лет назад форвард «Детройта» Сергей Федоров забросил все четыре шайбы своей команды в матче против «Лос-Анджелеса» (4:4).

Игра состоялась 13 февраля 1995 года. Федоров забросил по две шайбы в первом и втором периодах.

Российский нападающий выступал за «Детройт» с 1990 по 2003 год. Вместе с командой он трижды выиграл Кубок Стэнли.

До 7 октября 2019 год Федоров оставался последним игроком «Детройта», которому удалось сделать покер. В этот день его достижение повторил Энтони Манта.