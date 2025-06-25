Федоров — о включении Могильного в Зал славы: «Признание нашло своего героя»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров прокомментировал включение нападающего Александра Могильного в Зал хоккейной славы.

«Поздравляю, это заслуженно. Слава богу, признание нашло своего героя. Рад за Сашу», — цитирует Федорова ТАСС.

В разные годы своей игровой карьеры Могильный выступал за ЦСКА, «Баффало», «Ванкувер», «Торонто» и «Нью-Джерси», вместе с которым стал обладателем Кубка Стэнли в 2000 году. В НХЛ он провел 990 матчей и набрал 1032 очка.

Могильный входил в число номинантов на включение в Зал хоккейной славы с 2009 года, Федоров является его членом с 2015 года.